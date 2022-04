The Boys: arriva l'eccezionale cofanetto Blu-ray delle prime due stagioni!

The Boys è una di quelle serie che ti conquista al primo sguardo, è impossibile non innamorarsi di Billy Butcher e tutti gli stranissimi Supe, e così, sei siete dei veri e propri fan non potrete fare a meno del magnifico cofanetto Blu-Ray che comprende le prime due stagioni dello show di Erik Kripke.

Questo oggetto da collezione uscirà negli Stati Uniti il prossimo 17 maggio e sarà composto da contenuti esclusivi, tra cui potrete trovare anche uno speciale cortometraggio dedicato al personaggio interpretato da Karl Urban.

STAGIONE 1 BLU-RAY E DVD

Scene tagliate

Bobina del blooper

STAGIONE 2 BLU-RAY E DVD

Butcher: A Short Film

Scene eliminate ed estese

Bobina del blooper

La data di uscita di The Boys 3 si sta avvicinando e in attesa di vedere i nuovi episodi di questo show prodotto da Amazon Prime Video, una bella scorpacciata delle stagioni precedenti ci sta tutta, quanto meno per rinfrescarci la memoria su quanto accaduto nei concitati momenti dell'ultimo season finale. Jensen Ackles è la nuova aggiunta a The Boys 3 e per quanto ne sappiamo il suo Soldier Boy darà sicuramente spettacolo, proprio come tutti gli altri supereroi che abbiamo imparato a conoscere in questi anni.

Siete felici per il lancio di questo eccezionale cofanetto Blu-Ray? Cosa vi aspettate da questa terza stagione di The Boys? Come sempre, ditecelo nei commenti!