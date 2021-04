The Boys, arriva il podcast sulla stagione 2: ecco di cosa si tratta

Fan di The Boys, preparatevi per un nuovo viaggio nel mondo della popolare serie Amazon: arriva il podcast dedicato al making of della seconda stagione dello show.

The Boys: The Official Podcast sarà composto da 8 episodi, i primi due dei quali debutteranno il 15 aprile, mentre gli altri seguiranno un'uscita settimanale fino al 27 maggio, e saranno disponibili gratuitamente su Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify e altre piattaforme scelte.

Condotto dal giornalista Tim Kash, il progetto figurerà la presenza dei creatori dello show Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg, ma anche di diverse star dello show e membri del team creativo-produttivo.

E mentre Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Chace Crawford, Karen Fukuhara, Aya Cash , Jessie T. Usher e altri attori racconteranno quali sono state le loro scene preferite, le difficoltà nel girarle e tutta la preparazione del cast in vista delle riprese, il supervisore degli effetti speciali Stephan Fleet e lo stunt coordinator Tig Fong si uniranno al gruppo per spiegare come sono stati realizzati alcuni dei momrnti più epici della seconda stagione, come la scena della balena, e la costumista Laura Jean “LJ” Shannon rivelerà le sue ispirazioni per gli outfit dei supereroi.

Insomma, un appuntamento imperdibile per gli appassionati della serie più folle di Amazon Prime Video.