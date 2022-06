The Boys: in arrivo Supe Porn, la linea di 'oggetti per adulti' ispirata alla serie Amazon

La serie The Boys ha lanciato online una linea di oggetti per adulti chiamata Supe Porn, che potrebbe permettere, grazia ai preziosissimi consigli in ambito sessuale dei Sette, di trascorrere intensi momenti in camera da letto.

Il sito promozionale da cui (almeno per il momento) non è possibile acquistare, mostra diversi giocattoli per adulti modellati sull'estetica dei membri originali dei Supe. Ogni articolo contiene le foto del prodotto in questione oltre che descrizioni ricche di allusioni sessuali e giochi di parole sui supereroi. Tutti i collegamenti, le dichiarazioni di non responsabilità e le CTA portano alla pagina dello spettacolo su Prime Video o ai suoi vari account sui social media.

The Boys è stata rinnovata per una nuova stagione e siamo certi che l'ironia e la sagacia dei nostri ragazzi preferiti continuerà a farci compagnia per molto altro tempo. La serie sin dalle sue origini è stata infarcita di esilaranti contenuti a sfondo sessuale e dunque questa linea di giocattoli per adulti assai particolare non stupirà di certo il pubblico. La terza stagione vedrà anche l'adattamento live-action per The Boys di Herogasm e dunque, questo particolare merchandising non può fare altro che accompagnare l'arrivo dell'attesissimo sesto episodio.

The Boys 3 ha già fatto quello che l'MCU non ha potuto e siamo certi che il resto della stagione riuscirà a sorprendere ed entusiasmare il pubblico. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.