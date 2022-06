The Boys, l'attore di Frenchie confessa: 'lo show mi ha rovinato i film sui supereroi'

Tomer Capone, che interpreta Frenchie nell'acclamato show di Prime Video, ha rivelato di come il fumetto e la serie di The Boys abbiano rovinato la sua visione dei film sui supereroi.

I film sui supereroi sono sempre stati apprezzati dal pubblico, dal Superman di Christopher Reeves alla fine degli anni '70 al Batman di Michael Keaton alla fine degli anni '80. Ma è stato solo nell'ultimo decennio o giù di lì che sono diventati il genere cinematografico più importante e visto dal pubblico. Con The Avengers del 2012 e il successo complessivo del MCU, la richiesta di più contenuti sui supereroi non ha fatto altro che alzarsi esponenzialmente, cosa che ha portato alla realizzazione di centinaia di film e serie dello stesso genere. Tuttavia, questo ha portato Amazon a poter sfruttare l'occasione perfetta per pubblicare un prodotto differente sui supereroi che il pubblico non aveva ancora sperimentato.

In una recente intervista con Uproxx, Capone ha rivelato che lo show ha influenzato la sua capacità di guardare film di supereroi. L'attore amava "gli uomini in Spandex che hanno poteri speciali", ma la serie ha completamente fatto sparire quella sensazione:

"Penso che abbia rovinato l'intera esperienza dei supereroi per me. Pensavo che gli uomini in Spandex che hanno poteri speciali fossero fantastici. Ma questo spettacolo lo ha appena spazzato via. Quando vedo i supereroi sullo schermo, non li compro più. Negli ultimi 10 anni, tutti sono stati coinvolti nell'intera faccenda dei supereroi, cercando di scappare dalla realtà. E poi ho letto The Boys e ho pensato: "Hanno preso il genere e l'hanno capovolto". Hanno detto: "Vediamo come si comportano i supereroi davanti allo specchio quando stanno finendo la loro giornata". Di cosa parlano veramente quando si tolgono lo Spandex?".

Anche a voi è successa la stessa cosa? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo con la nostra recensione di The Boys 3x06 e con i 10 momenti più folli di Herogasm di The Boys.