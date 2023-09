The Boys avrà altri spin-off dopo Gen V? Risponde il produttore

The Boys è sicuramente una delle punte di diamante della piattaforma Prime Video, questo infatti ha portato i dirigenti a spingere affinché venissero realizzati altri prodotti per espandere il franchise. Ecco che tra serie animate e non già arrivate o in arrivo, si discute persino di ciò che giungerà nei prossimi anni.

Il dirigente di Amazon Vernon Sanders ha infatti già chiesto la realizzazione di ulteriori spin-off dopo il debutto ufficiale di Gen-V, prima espansione live-action del franchise oltre la serie madre.

Il primo spin-off arriverà in anteprima il prossimo 29 settembre, conterrà al suo interno anche numerose apparizioni di personaggi che già abbiamo imparato a conoscere e disprezzare in The Boys, e sarà inoltre un ponte per la quarta stagione di quest'ultimo show.

Durante un'intervista con Entertainment Weekley, Sanders ha parlato di cosa aspettarsi dal futuro di questo universo. Quest'ultimo ha rivelato che è tutto affidato alle mani dello showrunner Eric Kripke.

"Eric ha già una visione completa di ciò che accadrà da qui in avanti nel franchise, parliamo spesso di ciò che arriverà dopo. Al momento posso solo dire che noi tutti confidiamo molto in lui, ma al momento siamo super concentrati su Gen V e sulla prossima stagione dello show principale, che crediamo lascerà i fan a bocca aperta".

Voi cosa ne pensate? Se non l'avete già letta ecco la nostra recensione di The Boys 3. Oltretutto, avete già dato un'occhiata alle migliori serie tv su Prime Video?