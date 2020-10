The Boys, Aya Cash avverte: 'Dovreste essere terrorizzati da Stormfront e Homelander'

Attenti a quei 2! Il sesto episodio di The Boys ha portato a galla delle verità sconvolgenti, che influenzeranno enormemente il futuro dello show. E proprio a questo proposito, Aya Cash, interprete della new entry dei Sette, avverte: Stormfront e Homelander insieme sono pericolosi.

"Credo che dovreste essere tutti terrorizzati da questa nuova coppia" afferma ai microfoni di The Wrap Aya Cash, che più volte aveva anticipato la cattiveria di Stormfront, e come questa avrebbe avuto una dinamica particolarmente interessante proprio con il personaggio Homelander.

"I piani di Stormfront e il narcisismo di Homelander sono una combinazione davvero pericolosa. Per Stormfront è una vittoria in ogni caso l'averlo dalla sua parte e consapevole del suo passato, perché hanno iniziato a fare squadra che lui non ne era ancora a conoscenza".

L'attrice fa ovviamente riferimento al fatto che Stormfront altri non è che Lady Liberty, supereroina nazista nata nel 1919, la prima creata con l'utilizzo del Compound V., e... Moglie di Frederick Vought. Proprio lui, il fondatore della Vought.

"Credo che Stormfront fosse trepidante di portarlo a conoscenza dei fatti, e quando lui reagisce nel modo in cui lo abbiamo visto reagire, il suo primo pensiero è 'Fantastico, ora è il momento di prendere in mano la situazione e far sì che il piano abbia inizio'" spiega "Per cui penso proprio che dovremmo avere tutti paura di quello che sta succedendo con Stormfront e Homelander".

E voi, che ne pensate di questa coppia? E del sesto episodio di The Boys? Fateci sapere nei commenti.