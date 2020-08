The Boys, Aya Cash parla di Stormfront: 'Non ha paura di Homelander'

Fin dall'annuncio dell'arrivo di Stormfront nella seconda stagione di The Boys, cast e produttori non hanno fatto altro che ripeterci quanto il personaggio cambierà le dinamiche dello show e quanto "non siamo pronti" per la sua follia, puntualizzando che la nuova supereroina darà del filo da torcere a Homelander. E Aya Cash non può che confermare.

"È peggio di Homelander", aveva anticipato l'ultima volta l'attrice.

E a giudicare dal materiale promozionale condiviso finora, non stentiamo a crederci.

Ma quello che sembra essere particolarmente interessante di Stormfront, è come questa riesca a relazionarsi proprio con il leader dei 7, che finora ha fatto il comodo suo in casa Vought.

"Penso che non abbia paura di Homelander, e non c'è davvero un'anima al mondo che non abbia paura di lui" afferma la Cash, spiegando che, sebbene ci sia una sorta di comprensione tra i due, la nuova arrivata è qui per restare, e non solo.

"Penso che questo derivi dal fatto che Stormfront è forte tanto quanto lui, o quasi, quindi non si fa intimidire dai suoi poteri. Ma credo anche che lei sia in grado di capirlo molto bene, e che il suo obiettivo sia quello di stuzzicarlo, infastidirlo, e mostrargli che c'è un nuovo capo adesso, e un modo diverso di essere dei leader".

Vedremo allora come si evolverà questa dinamica nella seconda stagione di The Boys, in arrivo il 4 settembre su Amazon Prime Video.