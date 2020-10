The Boys, Aya Cash rivela: 'Amo gli X-Men e vorrei interpretare Jean Grey'

In attesa di scoprire come si concluderà la seconda stagione della serie di Amazon Prime Video, i numerosi fan potranno passare il tempo leggendo le nuove interviste al cast di The Boys. Ecco cosa ha dichiarato Aya Cash rispondendo alle domande dei giornalisti.

L'attrice interprete di Stomfront ha rivelato la sua grande passione per le storie degli X-Men, celebre gruppo di supereroi creati dalla Marvel. In particolare, parlando ai microfoni di Screen Geek, ha affermato: "Sono cresciuta con gli X-Men, quindi nel mio mondo ideale sarei in quell'universo, la Phoenix Rising. Mi sarebbe piaciuto molto far parte di quella storia, e se ci fosse un'altra opportunità, tipo X-Men Geriatrici, possono contattarmi quando vogliono".

Continua poi: "Il mio personaggio preferito è sempre stato Bestia, quindi se facessimo la versione femminile, no mi ammazzerebbero. Non voglio fare la versione femminile. Allora sceglierei di essere Rogue, Jean Grey e se posso decidere io Bestia". Siamo sicuri che i numerosi fan sarebbero felici di vedere Aya Cash nel ruolo di un supereroe Marvel. In attesa di scoprire come si concluderà la seconda stagione della serie Amazon, il cui episodio finale andrà in onda il prossimo 9 ottobre, vi lasciamo con questa intervista allo showrunner di The Boys 2.