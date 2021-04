The Boys, Aya Cash era stata scelta come Stormfront prima dell'inizio della stagione 1

Mesi prima che The Boys uscisse su Amazon, Aya Cash era già stata contattata per prendere parte alla seconda stagione della serie, nonostante questo non fosse stata ancora rinnovata. Ciò significa che prima ancora che lo show diventasse un enorme successo, l'attrice era già riuscita ad accaparrarsi il ruolo di Stormfront.

"Alcuni mesi prima dell'uscita della prima stagione, nonostante la serie non fosse stata ancora rinnovat, hanno dovuto assumere qualcuno per interpretare questo ruolo perché avevano bisogno di costruire l'abito sul corpo che lo avrebbe indossato", ha recentemente detto la Cash a Collider sul suo primo provino.

In molti sperano di rivedere Stormfront anche nella terza stagione di The Boys, ma visto come sono andate le cose per il personaggio, ciò sembra al quanto improbabile. La Cash nel corso dell'intervista ha poi rivelato di aver a lungo parlato con Kripke, sopratutto per quanto riguarda la complessità del personaggio, ovvero una nazista creata ai primi del '900.

"Sono entrata, ho fatto un'audizione, ho parlato 20 minuti con Eric sul ruolo, perché mi era stato detto già durante l'audizione, 'Guarda, le parti non lo dicono davvero, ma questo sarà un ruolo complicato'. Io non ho problemi a interpretare persone o cattivi profondamente antipatici, ma ovviamente questo sarebbe stato qualcosa che doveva essere gestito con intelligenza senza scadere nel becero moralismo. Doveva essere al servizio di qualcosa. Quindi, dopo aver parlato con Eric, mi sentivo in ottime mani".

In attesa dei nuovi episodi di The Boys, godetevi i fenomenali poster di Dawn of the Seven.