The Boys: Aya Cash in trattative per il ruolo di Stormfront nella seconda stagione

Amazon sta già muovendo i primi passi in vista di un probabile rinnovo della serie supereroistica The Boys. Secondo quanto rivelato da Deadline, infatti, Aya Cash è in trattative per vestire i panni di Stormfront nella seconda stagione dello show.

I dettagli sulle modalità in cui Stormfront sarà introdotto nella serie sono ancora sconosciuti. Nei fumetti il personaggio è un membro della Gioventù Hitleriana nonché uno dei supereroi più potenti della terra - i suoi poteri ricordano quelli di eroi ormai celebri come Thor, Shazam! o Captain Marvel.

Aya Cash ha da poco concluso la sua esperienza da protagonista nella serie FX You're the Worst e recentemente ha partecipato anche alla miniserie Fosse/Verdon con Sam Rockwell e Michelle Williams.

Basata sull'omonima serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys segue le vicende di un gruppo di ragazzi che hanno il compito di controllare il comportamento e le abitudini dei supereroi, intervenendo laddove questi perdano il controllo delle loro azioni. In un mondo in cui i superpoteri sono sempre più diffusi e coloro che li esercitano diventano sempre più interessati a potere, fama e sesso. Il ruolo si showrunner è stato affidato a Erik Kripke (Supernatural).

Lo show debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 26 luglio. Per saperne di più vi consigliamo di dare un'occhiata al violento e scatenato trailer ufficiale di The Boys.