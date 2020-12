The Boys: Billy Butcher tra fumetto e serie TV, ecco quali sono i suoi poteri

William J. "Billy" Butcher è uno dei personaggi principali (con tanto di ruolo di antagonista), nella serie a fumetti della Dynamite Entertainment The Boys e il protagonista postumo nella miniserie spin-off sequel The Boys: Dear Becky.

Stiamo parlando di un ex operatore della C.I.A. diventato vigilante tanto affascinante quanto astuto. È una forza della natura, che può convincere quasi chiunque a fare qualsiasi cosa, attraverso un sorriso o la forza bruta e a volte entrambe. Ha solo una missione nella vita: distruggere i supereroi (ma chi è il supereroe più forte di The Boys?). Ma questa vendetta personale è guidata dal suo odio per un Supereroe in particolare: Homelander e non permetterà a nessuno di ostacolarlo.

Per far questo metterà in gioco tutti i suoi poteri e tutte le sue abilità uniche, come ad esempio la forza sovrumana avuta grazie al Composto V. Questo gli permette di sbriciolare una pistola a mani nude o rompere le ossa con un colpo apparentemente leggerissimo come quello inflitto al collo della Contessa Cremisi con la cintura. Butcher, nei fumetti, è stato anche in grado di sollevare Jack da Giove per la gola e inchiodarlo contro un muro prima di pugnalarlo a morte. In tutto questo non può mancare il suo usuale piede di porco che ne aumenta la forza e la violenza.

Dalla sua ha anche una resistenza sovrumana riuscendo a resistere a percosse brutali e ferite mortali provando addirittura piacere. È sopravvissuto a una granata, che ha ferito gravemente M.M., dopo essere stato picchiato dalla stessa persona che l'aveva lanciata. Ha anche resistito agli attacchi di Stormfront, che è ampiamente considerato il secondo Supereroe più potente al mondo, ed è sopravvissuto alla visione laser di un bambino che ha ereditato i poteri di Black Noir.

È un combattente corpo a corpo esperto sia fisicamente che mentalmente ed è anche un tiratore esperto ed estremamente preciso. Non è un potere, ma è anche molto intelligente dotato di una conoscenza tattica impressionante che lo rende un leader esperto. Quest'ultimo aspetto è anche dovuto alla sua grande arte manipolatrice che gli permette di portare dalla sua parte i vari eroi riuscendo anche ad intimidirli. Infine ha una volontà indomabile essendo un uomo estremamente determinato, che non rinuncia mai alla sua missione di tenere in riga i Sette e tutti gli altri Supereroi.

