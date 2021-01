The Boys, Billy Butcher incontra Baby Yoda in un mash-up devastante

The Boys e The Mandalorian sono stati, insieme a pochi altri, gli show che più di ogni altro hanno segnato l'anno appena concluso: con i fan in delirio dopo gli strepitosi finali delle rispettive seconde stagioni, dunque, perché non approfittarne per uno di quei mash-up dal potenziale a dir poco devastante?

Insomma, il collegamento è presto fatto: The Boys ha parecchio a che fare con neonati geneticamente modificati dai superpoteri più incredibili e, in fin dei conti, che cos'è se non qualcosa di molto simile il nostro Grogu, capace di far mobilitare mezza galassia per catturarlo?

A pensarci sono stati proprio i gestori dell'account Twitter ufficiale di The Boys: nelle scorse ore, infatti, sul noto social è apparsa una foto che riprende una delle scene più famose della prima stagione dello show, vale a dire quella in cui Billy Butcher utilizza uno dei suddetti neonati come una vera e propria arma, sostituendo però l'ignaro infante con il piccolo Baby Yoda!

Per quanto non abbiamo mai visto The Child sparare raggi laser dagli occhi, siamo piuttosto certi che anche lui avrebbe saputo dare il suo supporto al nostro Billy! Recentemente, intanto, abbiamo festeggiato l'anno nuovo con una serie di foto splatter a tema The Boys; pare, inoltre, che The Boys sia diventata una delle serie preferite di Barack Obama.