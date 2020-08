The Boys: Billy Butcher insulta i supereroi nel nuovo teaser della seconda stagione

Dopo la bizzarra clip con protagonisti i Sette, The Boys torna a mostrarsi con un divertente teaser trailer della seconda stagione, in cui l'esuberante Billy Butcher mette in guardia tutti alla sua maniera.

Il personaggio interpretato da Karl Urban è intenzionato a fare sul serio, e dopo il sorprendente finale della prima stagione possiamo capire il suo punto di vista. Nel video di denuncia lo sentiamo rivelare al mondo la verità sullo spregevole gruppo di supereroi, proponendo i suoi The Boys come soluzione al problema:

"Quando eri un ragazzino, pensavi che fossero la cosa migliore del mondo: avevi i loro poster, le loro action figure, la loro cassetta per il pranzo, e credevi che tu e la tua famiglia foste al sicuro, perché i supereroi erano là fuori a proteggervi. Ciò che non sai è che la Vought non è altro che un branco di cog**i falsi e avidi, a cui non frega un c**o se i loro Sups sono dei fot**ti mostri sadici".

Billy non va mai troppo per il sottile, in effetti, e quando vuole risolvere un problema si fa avanti nel modo più sincero possibile, sia che si tratti di spaccare la faccia al nemico di turno, sia che si tratti di dichiarare come stanno le cose. In questo caso la sua furia coinvolge anche la Vought, azienda che gestisce i Sette, colpevole di pubblicizzarli come eroi solo per poter incassare dai film, dai giocattoli e dal merchandise.

"Siamo un team di vigilanti killer di supereroi, e siamo pronti a mettere in mostra la verità corrotta della Vought. Siamo i fot**i Boys, e stiamo arrivando".

E noi non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà questa seconda stagione, nella quale sarà presente anche Limplighter. Nel frattempo, date un'occhiata anche all'esplosivo trailer di The Boys 2.