The Boys, Billy Butcher sfrutterà i poteri di Ryan per distruggere Homelander?

Billy Butcher è davvero motivato a far fuori Homelander, ma come potrebbe mai riuscirci? Per quanto violento e spregiudicato sia, il personaggio di Karl Urban nulla può davanti agli immensi poteri del Patriota, per cui uno scontro diretto sarebbe pressoché un suicidio. La terza stagione di The Boys, però, potrebbe riservare delle sorprese.

Negli scorsi episodi dello show di Eric Kripke abbiamo fatto la conoscenza di Ryan, il figlio generato dalla violenza sessuale perpetrata da Homelander ai danni di Becca, la moglie di Billy: il ragazzo è di fatti il primo essere umano ad esser stato concepito con dei superpoteri, dal momento in cui tutti gli altri super non sono altro che risultati di manipolazioni in laboratorio.

Ora, sappiamo bene l'ostilità di Billy verso qualunque essere dotato di superpoteri: il nostro, però, ha giurato a Becca sul letto di morte di proteggere il ragazzo figlio del suo acerrimo nemico e il nostro, si sa, è uno che mantiene la sua parola. Il rapporto tra i due è dunque destinato ad evolversi e, secondo alcuni, non è assolutamente da escludere l'eventualità che Billy decida di mettere da parte i suoi dogmi e di affidarsi agli immensi poteri di Ryan per sconfiggere Homelander.

La palla, comunque, passa all'autore del fumetto: Eric Kripke ha infatti confermato che sarà Garth Ennis ad avere l'ultima parola su Billy Butcher; lo showrunner ha anche raccontato di esser stato minacciato a causa di The Boys.