The Boys: Black Noir stupisce tutti in questo video dal dietro le quinte

Dopo avervi segnalato i divertenti meme su Homelander di The Boys, ecco un video che ha per protagonista Black Noir, il misterioso supereroe presente nelle puntate della serie prodotta da Amazon Prime Video.

Si sa ancora poco dei veri poteri e dell'identità del personaggio, che è stato già introdotto nel corso della prima stagione, ma che sembra sarà al centro delle prossime puntate. Un utente di Twitter, l'account @wayansmith ha quindi deciso di creare il video che trovate in calce alla notizia, usando varie scene della serie in cui è presente il supereroe interpretato da Nathan Mitchell. Oltre ad interviste all'attore, sono presenti delle parti in cui possiamo assistere a dei momenti più divertenti ripresi durante i lavori sulla seconda stagione.

Anche Nathan Mitchell ha risposto al tweet, commentandolo così: "Lo amo. Mi piace veramente tanto". Nel frattempo continuano le avventure del gruppo guidato da Billy Butcher, il quinto episodio intitolato "We Gotta Go Now" sarà disponibile per la visione a partire dal prossimo 18 settembre. La seconda stagione si concluderà il 9 ottobre, in quella data infatti andrà in onda l'atteso finale di stagione della serie curata da Eric Kripke. Nel frattempo vi segnaliamo questa intervista allo showrunner di The Boys in cui parla della rivalità tra Homelander e Stormfront.