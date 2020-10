The Boys: Black Noir ucciderà uno dei protagonisti? Ecco cosa ne pensa Nathan Mitchell

Mentre aspettiamo l'arrivo della terza stagione di The Boys su Amazon Prime Video, vi segnaliamo questi commenti di Nathan Mitchell riguardo un possibile scontro di Black Noir con uno dei personaggi principali dello show.

Come sapete Black Noir è chiaramente ispirato al personaggio di Batman, per questo sono in molti a vedere in lui un possibile futuro rivale di Homelander, risposta di Garth Ennis a Superman, proprio come successo in "Batman v. Superman: Dawn of Justice". Nonostante questo Nathan Mitchell ha rivelato di non vedere i due come avversari, rispondendo alle domande dei giornalisti di ComicBook.com: "Penso sia un modo molto originale per scoprire qualcosa di più sulla psiche di Black Noir. Non so se Homelander la vede allo stesso modo, comunque Noir ha del potenziale ancora inesplorato. Ma per ora, la relazione tra i due è di cameratismo, si fidano l'uno dell'altro. Homelander sa che si può affidare a Noir per svolgere dei compiti importanti, e lui agirà senza fare domande. Stessa cosa per Noir. Hanno un buon rapporto, vedremo cosa accadrà in futuro, ma per ora è tutto ok".

Se cercate altre indiscrezioni riguardo il misterioso personaggio della serie prodotta da Amazon Prime Video, vi segnaliamo un'altra intervista a Nathan Mitchell di The Boys.