The Boys: i bloopers della terza stagione mostrano i protagonisti sotto una luce nuova

Siamo tutti in attesa di The Boys 4, su cui i lavori sono già iniziati. Nel frattempo, però, per non farci sentire soli la pagina Twitter dello show ha pubblicato i bloopers della terza stagionez/strong>, che troverete nel video in fondo all'articolo.

Questa clip divertentissima ci mostra proprio i momenti in cui i personaggi hanno dimenticato battute, sbagliato azioni e cose di questo genere. Sarà sicuramente strano per molti vedere alcuni dei protagonisti ridere di gusto, ma questi bloopers mostrano sicuramente che gli attori condividono una cosa con i personaggi da loro interpretati: la bocca larga. Tante, infatti, le parolacce che volano.

Queste immagini ci mostrano più o meno tutti, e vediamo alcune scene cruciali sotto una luce diversa, come ad esempio l'inquietante riunion di Homelander e Stormfront o le strizzate d'occhio del Soldier Boy di Jensen Ackles o, ancora, Butcher.

I bloopers colmano un vuoto che, probabilmente, sarà ancora piuttosto importante. Infatti anche se le prime riprese sono attualmente in corso, sembra che ci vorrà un po' affinché, tra effetti speciali e disponibilità degli attori, la quarta stagione sia portata a termine. Nel prossimo capitolo della serie creata da Eric Kripke, inoltre, vedremo alcune aggiunte, tra cui spicca Jeffrey Dean Morgan di Supernatural e The Walking Dead. Da quel che abbiamo visto fino ad ora nelle prime foto dal set di The Boys 4, le cose saranno più cruente che mai, e noi non vediamo l'ora.