The Boys: Butcher potrà mai sconfiggere Patriota? I due personaggi a confronto

Se tutti hanno amato una serie, quest'anno, è senza dubbio The Boys. Dopo la sua prima stagione, già un successo, il secondo ciclo di episodi ha confermato e, anzi, migliorato il trend mostrandosi come una ventata d'aria fresca per coloro i quali sentivano il bisogno di uno show politicamente scorretto e decisamente poco edulcorato.

Per donare il giusto tributo alla serie, in attesa della terza stagione, abbiamo dedicato allo show diversi approfondimenti e FAQ davvero utili, come per esempio un focus su chi è davvero Black Noir in The Boys, quale sia il Super più forte di The Boys, oppure anche di tutti i nuovi personaggi che appariranno nella terza stagione di The Boys. E mentre abbiamo parlato di chi potrebbe sconfiggere Patriota secondo i fumetti di The Boys, oggi vogliamo proprio parlare del personaggio interpretato da Antony Starr, per chiederci: Butcher sarebbe in grado di sconfiggere Patriota?

Per comprenderlo, dobbiamo analizzare nel dettaglio tutto quello che sappiamo sui due personaggi, e possiamo anche ottenere un assist dal fumetto ideato da Garth Ennis e Darick Robertson. Iniziamo, ma vi avvisiamo: se le nostre considerazioni (soprattutto quelle che derivano dal fumetto) possano rivelarsi spoiler per le prossime stagioni, noi non lo possiamo sapere. Quindi, procedete con la lettura solo se avete già letto i fumetti o non avete paura di possibili spoiler.

Sicuramente, se si trattasse di misurare la forza bruta, non ci sarebbe storia: Patriota potrebbe uccidere Butcher in qualsiasi momento, con il minimo sforzo. Ciò che però è emerso, sin dalle prime due stagioni, è che Patriota non abbia volutamente ancora ucciso Butcher, perché non interessato a farlo. Anzi, sembra quasi che il Super sia ben più desideroso di tenerlo in vita, per farlo soffrire molto di più. In questo senso, Patriota sembra sapere perfettamente che il personaggio interpretato nello show televisivo da Karl Urban non ha paura di morire, e anzi, potrebbe quasi essere un sollievo per lui, secondo la sua psiche.

Ma è questo motivo che forse potrebbe fornire a Butcher un vantaggio sul proprio nemico giurato: se Patriota davvero fosse interessato a spezzare la vita dell'uomo senza togliergliela, potrebbe permettergli di avvicinarsi, e scoprire di più le sue carte, le sue debolezze, esporsi a un eventuale pericolo.

Inoltre, sappiamo dai fumetti che, sebbene il Patriota "originale" venga sconfitto e ucciso dal suo clone Black Noir, proprio questi viene finito da Butcher, che lo uccide rabbiosamente dopo aver scoperto che è stato proprio il clone di Homelander a violentarne l'amata Becky (nella serie interpretata da Shantel VanSanten). Certo, il Super era messo parecchio male dopo essere stato bombardato, ma è stato Butcher a dargli il colpo di grazie.

E ora è il vostro turno: secondo voi sarà Butcher a uccidere Patriota nella serie The Boys? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!