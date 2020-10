The Boys, Caludia Doumit e Colby Minifie promosse a regular nella stagione 3

È Deadline a rendere noto che Claudia Doumit e Colby Minifie, interpreti rispettivamente di Victoria Newman e Ashley Barrett, sono state promosse a series regular per la terza stagione di The Boys.

Victoria Newman ha fatto il suo debutto nel corso della seconda stagione ed è una giovane e intraprendente deputata che nasconde un oscuro segreto, mentre Ashely Barrett, addetta alla gestione dei super della Vought, è presente nello show fin dai primi episodi. A questo punto, dopo aver ricoperto un ruolo secondario, la notizia conferma che entrambi i personaggi avranno un peso maggiore trama della stagione 3.

La Doumit, nota soprattutto per il suo ruolo nella serie NBC Timeless, ha recitato anche nel film Netflix Dude e in Che fine ha fatto Bernadette di Richard Linklater. La Minfie, invece, ha vestito i panni di Virginia in Fear the Walking Dead e di recente è apparsa in Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman. È inoltre apparsa in The Marvelous Mrs. Maisel e Jessica Jones.

Basata sull'omonima serie di fumetti best seller di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie è sviluppata dallo showrunner Eric Kripke (Supernatural) e vede tra i produttori esecutivi anche Seth Rogen e Even Goldberg. Le prime due stagioni sono entrambe disponibili su Amazon Prime Video.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di The Boys 2.