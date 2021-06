The Boys, il cast della serie Amazon celebra Erin Moriarty: c'è anche Soldier Boy!

I lavori per The Boys 3 proseguono a ritmo serratissimo e sebbene ci siano state nuove aggiunte al cast della serie Amazon, il gruppo di protagonisti sembra essere assai affiatato. Lo dimostra anche l'intimo party realizzato per il compleanno di Erin Moriarty.

L'interprete di Starlight ha voluto infatti celebrare il suo 27esimo compleanno in compagnia anche dei suoi colleghi e tra questi era presente anche Jensen Ackless che vestirà i panni di Soldier Boy nei nuovi episodi dello show di Eric Kripke. Nelle immagini che potete vedere in calce alla notizia, proprio l'ex star Supernatural ha intonato Happy Birthday con tutto il resto del cast di The Boys 3, dimostrando di essersi ambientato molto rapidamente in questa grande famiglia nata dai fumetti di Garth Ennis.

"Ieri sera con la famiglia che ha festeggiato il compleanno della nostra Starlight ...e chi poteva immaginare che [Jensen Ackles] sapesse cantare così bene!!! Adora questa canzone!".

Intanto proprio in una recente intervista, lo showrunner di The Boys ha voluto chiarire su cosa si concentrerà la satira della terza stagione, sottolineando che come al solito i supereroi non saranno altro che il risvolto della medaglia di ciò che accade nel mondo reale. Naturalmente i telespettatori non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi e tra le molteplici supposizioni, abbiamo solo una certezza: Starmfront non farà parte di The Boys 3.