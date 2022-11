The Boys: il cast dello spin-off Gen V accoglie una vecchia conoscenza della Marvel

Le riprese di The Boys Gen V sono terminate qualche mese fa, ma come riportato da One Take News, lo show ha accolto recentemente un altro attore nel suo cast. Per uno show che è stato più volte definito come una sorta di parodia degli X-Men, fa strano sapere che proprio una star del Marvel Cinematic Universe si sia unito alla combriccola.

L'attore di cui stiamo parlando è Clancy Brown, principalmente noto per le sue interpretazioni in Highlander - L'ultimo immortale e Le ali della libertà, ma che ha fatto anche parte del Marvel Cinematic Universe doppiando il personaggio di Surtur, il demone distruttore in Thor: Ragnarok di Taika Waititi.

Molto attivo come doppiatore, Brown ha anche doppiato personaggi come Mr. Krabs di SpongeBob, Lex Luthor e vari ruoli nell'universo animato di Star Wars della Lucasfilm. Per questo motivo, è possibile che Brown stia doppiando un personaggio in CGI all'interno della serie di Prime Video.

Ambientato nell'unico college americano esclusivamente per giovani supereroi (ovviamente gestito dalla Vought International), Gen V è una serie irriverente vietata ai minori, ed esplorerà le vite dei competitivi e adolescenti Supes in preda agli ormoni, mentre mettono alla prova i propri confini fisici, sessuali e morali gareggiando per ottenere i migliori contratti nelle migliori città. La serie è stata descritta come in parte uno show universitario, in parte Hunger Games, in parte una parodia degli X Men, come se gli allievi di Charles Xavier venissero trascinati nel mondo di satira e di volgarità di The Boys.

Michele Fazekas e Tara Butters sono gli showrunner, con Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, Garth Ennis e Darick Robertson tra gli executive producer. La serie è prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film. Loreli Alanís è responsabile executive della Point Grey Pictures. Nel cast Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.

The Boys: Gen V non ha ancora una data d'uscita, ma si presume che arriverà sulla piattaforma di streaming nel corso del 2023, probabilmente insieme a The Boys 4. Nel frattempo, vi ricordiamo che le prime tre stagioni di The Boys sono disponibili in esclusiva su Prime Video.