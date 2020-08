The Boys: Chace Crawford credeva che una sua scena sarebbe stata censurata

Come avete potuto leggere nella nostra recensione dei primi 3 episodi di The Boys, la serie prodotta da Amazon Prime Video si prepara ad un debutto in grande stile. Nell'attesa vi segnaliamo questa interessante intervista a Chace Crawford.

L'attore interprete del supereroe The Deep ha risposto alle domande di ComicBook.com, in particolare su una scena della prima stagione dello show, in cui abbiamo assistito agli sforzi inutili di The Deep per salvare un delfino: "No non pensavo che sarebbe diventata una scena così famosa, temevo che l'avrebbero tagliata. Ad essere onesti credevo anche che non sarebbe piaciuta. Non so dove ma sono riusciti a trovare questo delfino meccanico a Los Angeles, ce lo hanno spedito e due persone dovevano comandarlo, con leve e tutto il resto. Quando ho sentito la troupe ridere ho capito che forse sarebbe potuta funzionare".

Quella non è stata l'unica volta in cui gli animali comandati da The Deep hanno dovuto affrontare il gruppo guidato da Billy Butcher, come potete vedere in questo trailer della seconda stagione di The Boys, con protagonista una balena. Ricordiamo che le prossime tre puntate inedite saranno disponibili nel catalogo di Amazon Prime Video a partire dal prossimo 4 settembre, mentre il resto verrà pubblicato a cadenza settimanale fino al 9 ottobre, quando andrà in onda il finale di stagione.