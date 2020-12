The Boys: chi è davvero Black Noir? Le differenze tra serie e fumetto

Il 2020 è stato l'anno della consacrazione definitiva per The Boys. Dopo una prima stagione molto interessante, il secondo ciclo di episodi è stato ancora meglio, e ha mostrato una critica aspra e molto divertente alla società americana e al genere supereroistico, in questo caso emblema della critica sociale della serie.

Nell'attesa di scoprire il futuro dello show ideato da Eric Kripke, abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti, per arrivare preparati al meglio alle nuove (dis)avventure di Billy Butcher e dei suoi compagni; per esempio, abbiamo parlato di chi potrebbe sconfiggere Patriota in The Boys, del tutti i nuovi personaggi che vedremo in The Boys 3, e anche qual è il Super più forte secondo il fumetto di The Boys. E mentre Erin Moriarty di The Boys è stata inclusa in un'importante classifica, oggi vogliamo tornare a parlarvi del fumetto ideato da Garth Ennis e Darick Robertson, per scoprire chi è veramente uno dei personaggi più misteriosi e interessanti di tutta la serie: ovvero Black Noir.

Partiamo con ordine. Come tutti sappiamo, Black Noir è uno dei Sette, gli incredibili Super della Vought American incaricati di combattere il crimine e, soprattutto, di creare un'immagine positiva dei supereroi nell'immaginario collettivo, essendo molto attivi sui social e con i media. Di sicuro, tra tutti, Black Noir (interpretato nella serie da Nathan Mitchell) è il Super più enigmatico: di lui non abbiamo mai visto il volto, sempre coperto da una maschera, e non l'abbiamo mai nemmeno sentito parlare. Eppure, più di una volta ci ha dimostrato la sua forza: veloce e silenzioso come un ninja, Black Noir è un combattente fenomenale. Unico punto debole? L'allergia alle noci. Ne sa qualcosa Queen Maeve (Dominique McElligott), e chi ha visto la serie, sa di cosa parliamo.

Ma chi si potrebbe celare dietro la sua maschera? Un indizio fondamentale per scoprirlo, all'interno dello show, ci viene fornito dai fumetti, ma vi avvisiamo: sebbene non sappiamo se lo show e il fumetto andranno nella stessa direzione (e ci sono già state molte differenze tra i due media), quello che stiamo per dirvi potrebbe essere spoiler, quindi vi avvisiamo, nel caso voleste procedere nella lettura.

Durante il diciottesimo volume della serie a fumetti, nella versione italiana (che corrisponde ai numeri dal 60 al 65 del fumetto originale americano), intitolato Sulla collina con le spade di mille uomini, veniamo a scoprire che Black Noir altri non è che un clone di Patriota (interpretato nella serie da Antony Starr)! È stato creato dalla Vought per contrastare i poteri di Homelander, se mai il Super avesse perso la testa e il controllo di sé stesso, per avere la possibilità di fermarlo. Black Noir è un clone, ed è anche più forte di Patriota: questo gli permetterà, una volta rivelato il suo inganno, di avere la meglio contro Homelander in uno scontro nella stanza ovale del presidente, di fronte agli occhi di un attonito Billy Butcher (nello show, Karl Urban).

Dopo aver sconfitto e ucciso Patriota, tuttavia, "Black Noir" verrà a sua volta ucciso da Butcher, in quanto si viene a scoprire che era stato lui, e non Homelander, ad aver stuprato Becky, oltre che ad aver commesso molti dei terribili atti a opera di Patriota. Butcher, in un impeto di furia, dopo che Black Noir viene ferito gravemente da un bombardamento massiccio da parte dell'esercito, apre la testa di Black Noir, gli strappa il cervello e glielo spappola di fronte ai suoi occhi, portandolo alla morte. Staremo a vedere se anche nella serie sarà così.

E ora è il vostro turno: conoscevate la vera identità di Black Noir secondo i fumetti di The Boys? Pensate che sarà uguale il suo personaggio nello show televisivo? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!