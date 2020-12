The Boys: chi sconfiggerà Patriota? Quello che sappiamo dai fumetti

Senza dubbio, The Boys con la sua terza stagione è uno dei prodotti più attesi dei prossimi mesi. Dopo grandi successi nelle prime due stagioni, il prossimo ciclo di episodi si prospetta ricco di sorprese, e abbiamo già scoperto tutti i nuovi personaggi che appariranno in The Boys 3. Nell'attesa, ci siamo dedicati a FAQ e approfondimenti.

Abbiamo già parlato sulle nostre pagine, infatti, per esempio di differenze tra il Billy Butcher della serie TV The Boys e il fumetto, del Super più forte in The Boys oltre a Patriota, e anche abbiamo scoperto alcune curiosità sull'Antony Starr interprete di Patriota in The Boys. Oggi, invece, cercheremo di parlarvi di qualcosa di cui si è molto discusso, ovvero: chi può avere la meglio proprio su Homelander nella serie? Per farlo, potremmo ricostruire ciò che è avvenuto nel fumetto, quindi cercheremo di raccontarvi come si potrebbe evolvere la storia, a partire dalla serie a fumetti. Occhio agli spoiler: se andrà a finire come nei fumetti, noi vi avevamo avvisato, eh!

Nella saga ideata da Garth Ennis e Darick Robertson, la follia omicida di Patriota arriva sino al punto che il potentissimo Super uccide nientemeno che il presidente degli Stati Uniti d'America (Vic Neuman), decapitandolo. Un gesto sconsiderato e assurdo. Ed è quando Billy Butcher, giunto nella stanza ovale, gli rinfaccia lo stupro e l'uccisione di Rebecca "Becky" Butcher, e del quale Patriota dice di non saperne niente, veniamo a scoprire il più incredibile plot twist della serie a fumetti: Black Noir è un clone di Homelander!

Il potentissimo Super era stato creato dalla Vought American come modo per prevenire un'eventuale follia da parte di Patriota, unico Super in grado di poterlo contrastare, essendo addirittura più potente. Ma Patriota, negli anni, non perse mai davvero il controllo: questo spinse Black Noir a commettere una serie di crimini, fotografandosi nei panni di Patriota, e inviando foto e video allo stesso Super; Homelander da quel momento si convinse di essere affetto da schizofrenia e di un disturbo dissociativo dell'identità. Questo ha portato lo stesso Patriota (interpretato nella serie Amazon Prime Video da Antony Starr) a commettere nefandezze, convinto della sua follia.

Dopo aver scoperto il terribile segreto, Patriota si lancia contro Black Noir in una battaglia senza esclusione di colpi dalla quale, tuttavia, esce sconfitto, venendo ucciso da una versione di sé stesso più forte. Il momento di gloria per Noir/Homelander non dura molto, tuttavia, in quanto viene di lì a poco ucciso a sua volta da Butcher (nello show Amazon Prime Video interpretato da Karl Urban): dopo essere stato gravemente ferito e mutilato da un corposo bombardamento dell'esercito, Noir viene definitivamente ucciso da Butcher con un piede di porco, che gli apre la testa, prendendogli il cervello e spappolandoglielo tra le mani, guardandolo in faccia. Tutto quello che è successo in quel momento porterà all'ultimo arco narrativo dei fumetti, ma questa è un'altra storia...

E mentre Erin Moriarty di The Boys è stata inserita in un'importante classifica, questo è il vostro momento: conoscevate il destino di Patriota nei fumetti di The Boys? Pensate che nella serie TV finirà allo stesso modo? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!