The Boys, chi è Soldier Boy? Tutto sul personaggio di Jensen Ackles

Dopo foto e video dal set condivise nel corso delle riprese della terza stagione di The Boys che, ricordiamo, non sono ancora terminate, Amazon Prime Video ha finalmente condiviso le prime immagini ufficiali della serie.

Tra queste troviamo quelle dedicate a Soldier Boy, il nuovo personaggio interpretato da Jensen Ackles (attore divenuto celebre per la serie Superatural), che sarà una delle più importanti new entry della prossima stagione. Oggi scopriamo insieme chi è esattamente Soldier Boy nell'universo narrativo di The Boys.

Si tratta di una copia ironica di Captain America, tanto che la scelta di Ackles come interprete non è nemmeno casuale dato che ai tempi era in lizza per il ruolo proprio dell'eroe Marvel prima di essere affidato a Chris Evans. Possiamo, quindi, definire il personaggio una fedele parodia-omaggio che presenta anche delle origini, un costume e dei poteri pressoché identici, tanto che durante la guerra faceva parte anche di un team di eroi chiamato The Avenging Squad (molto simile agli Avengers).

Nei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, Soldier Boy era il leader del gruppo Payback, un team di supereroi di cui faceva parte anche Stormfront. Ciò per cui spicca fin da subito Soldier Boy sono un grado molto alto di ingenuità e innocenza inusuale per l'ambiente in cui opera (non dice parolacce ed evita ogni promiscuità di tipo sessuale, ma è stato ingannato da Homelander a indulgere in atti sessuali con lui), e una codardia non da poco, che si aggiunge ad una mancanza di forza di volontà abbastanza notevole.

Ciò che lo rafforza, al contempo, è il suo grande patriottismo tanto che durante gli scontri è solito recitare i nomi dei vari stati americani, come una sorta di grido di battaglia. Per questa caratteristica peculiare viene incaricato dalla Vought di dare la caccia ai The Boys finendo per scontrarsi più volte con loro, e in particolare con Greg Mallory, che finirà per ucciderlo.

Ucciderlo? Sì, ma non il vero Soldier Boy. Questo perché l'identità dell'eroe è stata in realtà tramandata più volte, mentre Vought vorrebbe far credere che ve ne sia sempre stato solo uno di eroe, fin dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. La più moderna incarnazione, ovvero quella che nei fumetti si ritrova contro Billy e gli altri, dovrebbe essere esattamente la terza dalla sua nascita.

Ricordiamo che, comunque, Ackles aveva precedentemente condiviso un video del suo intenso allenamento per The Boys 3.