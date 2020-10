The Boys: chi vincerebbe tra Patriota e Superman? Parliamone!

La serie più popolare del momento è The Boys che ha appena concluso magistralmente la propria seconda stagione. Il successo di pubblico e critica è stato evidente ma, nonostante lo show abbia, con pochi dubbi, ricevuto una conferma per il proprio terzo ciclo di episodi, per vedere The Boys 3 sui nostri schermi dovrà passare ancora un po' di tempo.

Nell'attesa di scoprire le nuove avventure che ci aspettano in uno degli show più folli e politicamente scorretti a cui abbiamo mai assistito, negli ultimi giorni un argomento ha tenuto banco tra i fan della serie TV: chi potrebbe vincere in uno scontro tra Patriota e Superman? Cerchiamo oggi di scoprirlo insieme.

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando uno splendido video su YouTube ci ha mostrato un ipotetico scontro tra Patriota e Superman, e da quel momento le speculazioni su internet su quale fosse il supereroe più potente hanno spopolato sul web. Per comprendere chi potrebbe avere la meglio in una battaglia talmente epica ci sembra giusto elencare tutti i fattori che potrebbero entrare in campo.

Partiamo dai poteri: da questo punto di vista, in realtà, la situazione potrebbe vedere un pareggio. Il personaggio interpretato nello show televisivo da Antony Starr presenta, infatti, la maggior parte dei poteri più iconici dell'Uomo d'acciaio, tra cui la capacità di volare, la super-forza, la vista a raggi X e la possibilità di sparare potenti laser tra gli occhi. Certo, Superman negli anni ci ha abituati a una serie di poteri che Patriota sembra non avere, come per esempio l'alito ghiacciato, ma non è assolutamente da escludere che anche Homelander possa avere qualche asso nella manica. L'unica distinzione, da questo punto di vista, potrebbe essere che Patriota è stato creato in laboratorio, mentre Kal-El possiede i suoi poteri dalla nascita. Ciò potrebbe fare la differenza? In minima parte, forse.

E per quanto riguarda le debolezze? In questo caso ci addentriamo in un terreno piuttosto incerto. Da un lato, la debolezza di Superman è ben conosciuta e rappresentata dalla Kryptonite, un minerale molto raro, ma non impossibile da trovare. Riguardo a Patriota, le cose si fanno più complesse. Nella serie TV non conosciamo alcuna debolezza fisica del personaggio, ma si potrebbe dire che le proprie debolezze riguardano la sua complessa psicologia: per esempio, il figlio Ryan (Cameron Crovetti), o i suoi problemi con le figure femminili che Freud avrebbe definito "complesso edipico". Superman potrebbe puntare su queste caratteristiche per indebolire psicologicamente il personaggio.

Una cosa, tuttavia, andrebbe ricordata: l'enorme differenza tra i caratteri dei due personaggi. Patriota non avrebbe problema a giocare sporco e a fare qualsiasi cosa in suo potere (e non) per abbattere il personaggio che ha nelle ultime iterazioni il volto di Henry Cavill, e questo potrebbe essere un vantaggio strategico non indifferente.

Per concludere, è difficile dire a priori chi potrebbe spuntarla in uno scontro di tale portata, crediamo che tutto dipenda dalle motivazioni che guidano i due personaggi, e dalla possibilità di fare breccia (o meno) nelle debolezze del proprio avversario. Se, tuttavia, fossimo costretti a scegliere un vincitore, siamo convinti che, in qualche modo, Patriota riuscirebbe a spuntarla. Magari, tuttavia, non in una maniera definitiva, e che potrebbe aprire a futuri scontri tra i due. E, mentre continuano i crossover tra i personaggi di The Boys e gli eroi iconici DC Comics, la nostra speranza è quella di riuscire, un giorno, ad assistere a una battaglia di tale portata.

E voi cosa ne pensate? Chi avrebbe la meglio in uno scontro tra Homelander e L'uomo d'acciaio? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti!