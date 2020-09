The Boys, clamoroso! Amazon annuncia la serie spin-off ispirata a Hunger Games: i dettagli

Quasi a voler festeggiare l'uscita del nuovo episodio settimanale, Amazon Prime Video ha annunciato che l'universo narrativo di The Boys si espanderà con l'arrivo di una nuova serie tv, che servirà da spin-off ufficiale allo show con Patriota e Billy Butcher.

La notizia arriva a poco meno di tre settimane dalla premiere della seconda stagione della serie, basata sul fumetto omonimo best seller del New York Times di Garth Ennis e Darick Robertson. Secondo lo studio produttivo, la seconda stagione ha avuto il lancio globale più visto in assoluto per una serie originale Amazon di sempre, con le visualizzazioni che sono aumentate dell'89% rispetto alla prima stagione.

Come noto la serie principale è già stata rinnovata per una terza stagione, mentre lo spin-off appena annunciato - ancora senza titolo - sarà ambientato nell'unico college americano pensato esclusivamente per giovani supereroi gestito dalla Vought International. Lo show è descritto come una serie irriverente, classificato R e pensato per esplorare la vita di individui pieni non solo di superpoteri ma anche di ormoni, mentre mettono alla prova le loro abilità fisiche, sessuali e morali, competendo per ottenere i migliori contratti nelle migliori città. In parte spettacolo universitario, in parte Hunger Games, con tutto il cuore, la satira e il raunch di The Boys.

Craig Rosenberg sta scrivendo il pilot e servirà come showrunner e produttore esecutivo nell'ambito del suo accordo generale con Sony Pictures Television, mentre il creatore di The Boys Eric Kripke sarà produttore esecutivo insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver di Point Gray Pictures.

Per altri approfondimenti ecco il trailer del sesto episodio di The Boys 2 in uscita oggi e la recensione dell'episodio 5 di The Boys 2.