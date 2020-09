The Boys: la classifica degli eroi più forti finora, dal peggiore al migliore

Che The Boys sia una serie di successo è evidente: lo show di Amazon Prime Video è amato da pubblico e critica. Anche il regista Kevin Smith ha lodato The Boys 2, e la serie sembra non arrestare la propria ascesa. Oggi però vogliamo parlare di una questione più spinosa, ossia di classificare gli eroi visti nella serie dal meno forte al più forte.

Vogliamo iniziare evidenziando che questa è una nostra classifica personale, che sicuramente farà discutere, e terremo conto solo degli eroi che abbiamo avuto modo di conoscere meglio, o i cui poteri sono stati presentati completamente.

Uno sfortunato destino per Translucent (Alex Hassell) non gli può valere molto di più dell'ultimo posto. Ucciso nel primo episodio della serie, la sua capacità di essere invisibile sicuramente è interessante, ma il personaggio non ci è parso tra i più forti.

Non il più intelligente tra i Sette, e nemmeno il più potente, Abisso (Chace Crawford) è in grado di comunicare con le creature marine e usarle a suo vantaggio, oltre che ad avere ottime doti da nuotatore e di respiro sott'acqua. Potrebbe fare di più.

A-Train (Jessie T. Usher) forse non sarà molto più potente di Abisso, ma sicuramente è più intelligente, e questo vale per metterlo una posizione sopra. La sua super-velocità è impressionante quanto il suo amore per la droga, ma di certo è piuttosto pericoloso come personaggio.

L'eroina che tutti vorremmo, Starlight (Erin Moriarty) è ben più di una ragazza copertina, in grado di utilizzare l'elettricità a suo piacimento e con capacità di bioluminescenza. I suoi poteri sono molti, ma crediamo che abbia diversi margini di miglioramento.

Black Noir (Nathan Mitchell) è uno dei membri più temuti dei Sette, e nonostante sia un personaggio del quale ancora dobbiamo scoprire molto, il motivo è presto detto. Il suo essere silenzioso e inquietante si unisce alla sua incredibile agilità e forza e alla sua conoscenza delle arti marziali. Inoltre, è uno dei pochi a potersi vantare di essere riuscito ad affrontare Kimiko ed essere vivo per raccontarlo.

Da molti messa accanto a Patriota per doti, Queen Maeve (Dominique McElligot) ha sicuramente delle capacità straordinarie, tra cui la super-forza, agilità, i riflessi, è in grado di compiere balzi incredibili e ha anche una super-vista.

L'incredibile Kimiko (Karen Fukuhara), ha non solo le stesse capacità dei migliori membri dei Sette, ma inoltre è dotata di capacità rigenerative, che rendono molto più difficile affrontarla. Ciò le basta per guadagnarsi il podio.

Medaglia d'argento per Stormfront (Aya Cash), non solo per abilità, ma anche per capacità di leadership, che più di una volta vanno in contrasto con Patriota. Capace di utilizzare potenti raggi elettrici al plasma, è l'unico membro oltre a Patriota in grado di volare, e ha una longevità fuori dal comune.

Il super più potente è, tuttavia, Patriota (Antony Starr), la minaccia più grande del pianeta, con la sua super-forza, l'invulnerabilità, la vista laser e il super-udito. Semplicemente inarrestabile (per ora).

E voi cosa ne pensate? Quali sono i super più forti per voi? Fatecelo sapere nello spazio commenti!

Attualmente The Boys 2 è in streaming su Amazon Prime Video con un episodio a settimana: qui potrete trovare la nostra recensione dei primi tre episodi della seconda stagione di The Boys.