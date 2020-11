The Boys, Claudia Doumit confessa: 'Vorrei interpretare un personaggio di Call of Duty'

Oltre al suo ruolo in The Boys, una delle serie originali di maggior successo di Amazon fino ad oggi, Claudia Doumit ha espresso il desiderio di entrare a fare parte di un possibile live-action di Call of Duty.

L'attrice ha già ricoperto il ruolo di Farah Karim, introdotto per la prima volta come uno dei tre protagonisti giocabili di Call of Duty: Modern Warfare e che è riapparso poi in Call of Duty: Warzone. Nel corso di un'intervista a Comicbook, Claudia Doumit ha dichiarato che sarebbe entusiasta di riavere a che fare con questo personaggio totalmente diverso da quello di Victoria Neuman.

"La amo, è veramente incredibile, se solo i produttori di The Boys ci facessero un pensierino sarebbe straordinario. Mi piacerebbe troppo interpretare Farah, facciamo in modo che ciò avvenga".

Intanto Claudia Doumit è stata promossa come regular in The Boys 3, come lei anche Colby Minifie, l'interprete di Ashley Barrett. La terza stagione vedrà anche la partecipazione di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, un personaggio che darà sicuramente filo da torcere al mitico Homelander. Sarà il leader di una strampalata squadra di supereroi, una versione distorta degli Avengers che si contrapporrà ai Sette. Intanto date un'occhiata a questo strepitoso video che mostra un immaginario scontro tra Homelander e Superman.