The Boys, Claudia Doumit: 'Quando ho saputo di quel colpo di scena sono impazzita!'

Gli attori di uno show non sono sempre i primi a venire a conoscenza di determinati risvolti della trama: il caso di Claudia Doumit è emblematico, con l'attrice che è stata informata soltanto all'ultimo momento di uno dei più clamorosi colpi di scena della seconda stagione di The Boys.

L'incredibile plot-twist di cui parliamo è, come molti di voi avranno indovinato, quello riguardante proprio Victoria Neuman: la scoperta che la donna nascondesse dei superpoteri ha sconvolto la sua stessa interprete, che ha raccontato la sua reazione una volta ricevuto il copione dell'episodio incriminato.

"No. No, non ne avevo idea. Ero all'oscuro di tutto. Pensavo che fosse semplicemente una senatrice arrivata ad incasinare le cose e a buttar giù la Vought. Poi vedo Eric [Kripke] venire da me sul set e fare: 'Stanno per arrivare grandi cose per Neuman, roba fantastica' e io: 'Ok. Grandi cose per Neuman' e lui: 'Sì, c'è questa scena in cui tiene questo discorso'. E io ero tipo: 'Ok, bello. Bello'" ha raccontato Doumit.

L'attrice ha poi proseguito: "Io pensavo tipo: 'Non capisco come questa roba possa essere all'altezza del resto delle cose che sono successe in questa stagione'. Poi mi diedero lo script del sesto episodio, lo lessi e: 'Oh, fa esplodere teste. È una ca**o di super! Oh mio Dio, sì!' ero così eccitata, ho perso davvero la testa".

Proprio Claudia Doumit ha tenuto nascosto il suo segreto a un'altra star di The Boys fino alla visione dell'episodio; recentemente, intanto, il creatore di The Boys ha detto la sua sui film Marvel, definendoli pericolosi.