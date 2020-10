The Boys, Claudia Doumit sa mantenere i segreti: Malcolm Barrett shockato da una scena

Quando c'è da mantenere un segreto non c'è relazione fittizia che tenga: l'ha capito a sue spese la star di The Boys Malcolm Barrett, che ha visto la sua compagna di Timeless Claudia Doumit mantenere un silenzio tombale su uno dei momenti più traumatici di questa seconda stagione del popolarissimo show Amazon.

La scena di cui parliamo è quella in cui scopriamo la verità sul conto della senatrice Victoria 'Vic' Neuman, interpretata proprio da Claudia Doumit: come chiunque abbia visto gli ultimi episodi dello show di Eric Kripke ben sa, infatti, l'apparentemente innocua congresswoman è in realtà dotata di poteri telecinetici tramite i quali ha fatto esplodere alla stregua di un popcorn la testa di Alastair Adana.

Una rivelazione che ha shockato il fandom di The Boys e, a quanto pare, anche il povero Malcolm Barrett! Su Instagram l'attore ha infatti condiviso una video reaction alla scena, in cui lo vediamo proprio in compagnia di una soddisfattissima Doumit: "Quel momento in cui realizzi che la tua fidanzata televisiva mantiene il segreto su uno show in cui ci siete entrambi" scrive l'attore.

A proposito di rivelazioni: Eric Kripke ha parlato di tutte le verità venute fuori sul finale di The Boys, soffermandosi anche sulle morti più splatter; lo showrunner ha anche svelato il modo in cui ha convinto Amazon ad accettare una scena molto spinta di The Boys.