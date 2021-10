The Boys, com'è finita la seconda stagione? Facciamo il punto

Dopo il climax esplosivo nel finale della seconda stagione di The Boys, i fan stanno freneticamente aspettando la terza stagione della serie per scoprire quale sarà il destino degli amati protagonisti.

La guerra non è nemmeno iniziata e nella terza stagione probabilmente si scatenerà l'inferno per mantenere il ritmo della narrazione altissimo. Dove avevamo lasciato i nostri protagonisti? A-Train è intrappolato nella Chiesa del Collettivo e non è chiaro se il CEO di Vought Stan Edgar permetterà al disgraziato Supe di tornare.

Proprio nell’ultima scena della stagione ci viene mostrato Alastair Adana (Goran Višnjić) mentre parla al telefono con Victoria Neuman (Claudia Doumit) poco prima che il suo cranio si apra, con la telecamera che fa una panoramica fuori dalla sua finestra e ci rivela che Victoria è in piedi di fronte a casa sua ed è stata lei a farlo esplodere. Questa è una delle trame più attese nella terza stagione.



Marvin Milk si è finalmente riunito con la sua famiglia e ha convinto sua moglie e sua figlia che un rifugio della CIA è la cosa più sicura per tutti. Hughie invece è di nuovo insieme a Starlight, al sicuro dalla minaccia di Patriota. Sfortunatamente, in seguito visita il dipartimento di Victoria Neuman, chiedendole un lavoro, così da poter "combattere la Vought...nel modo giusto". La trama di Hughie diventerà probabilmente molto più oscura nella terza stagione.

Frenchie e Kimiko ora sono liberi di vivere apertamente e liberamente come vogliono, nella loro ultima scena li abbiamo visti uscire dal loro nascondiglio polveroso prima di salire le scale e uscire alla luce del sole.



Per quanto riguarda Stormfront, rivelatasi una nazista da cui la Vought è costretta a prendere le distanze, Patriota annuncia che "Stormfront è stata neutralizzata e si trova in un luogo segreto", ma non sappiamo dove.



Starlight ha accettato di aiutare la banda contro le azioni decisamente spregevoli della Vought, ma è stata catturata quando Stormfront e Patriota hanno iniziato a sospettare di lei. Viene ufficialmente dichiarata traditrice, e viene incarcerata nella Seven Tower.

Dopo essere stata salvata, oltre a prendere parte allo smascheramento di Stormfront, Starlight è "la bentornata nella squadra" come dice Patriota a malincuore.



Mentre Billy Butcher è devastato nel vedere morire la sua amata moglie, ma tiene conto della promessa che le ha fatto sul letto di morte. Quando Patriota arriva, chiedendo che Ryan venga rilasciato sotto la sua custodia, Billy mantiene la sua posizione. Patriota non ha altra scelta che lasciarli andare e dopo questo fortuito evento, Billy non corre più rischi con Ryan, consegnando il ragazzo a Grace Mallory.

Poco prima che Patriota possa uccidere Billy Butcher e rapire Ryan, Maeve si presenta, minacciando il suo collega con prove video della sua depravazione legata all'incidente aereo in cui ha lasciato morire i passeggeri. Patriota la informa con disinvoltura che "distruggerà tutto... e tutti" se rilascerà quelle informazioni. Maeve gli dice gelidamente che non importa, visto che nessuno lo amerà più. La donna fa affidamento sulla più grande debolezza di Patriota: il suo bisogno di attenzioni, costringendolo sotto il suo controllo, per adesso.

Patriota intanto è furioso perché, per la prima volta nella sua vita, gli viene negato qualcosa che desidera disperatamente e sa che non c'è modo di averlo. Possiamo solo immaginare quanto oltre si potrà spingere nella terza stagione.



Vi lasciamo con la nostra recensione della seconda stagione di The Boys e l'imperdibile video del cast di The Boys che annuncia la fine delle riprese della terza stagione!