The Boys: Come è cambiata Stormfront rispetto al fumetto di Garth Ennis?

La seconda stagione di The Boys è finalmente disponibile su Prime Video, mentre aspettiamo l'arrivo del resto degli episodi, vi segnaliamo le numerose differenze tra il personaggio di Stormfront dei fumetti e quello presente nella serie di Amazon.

Come sapete la rivale di Homelander è un supereroe capace di volare e di lanciare fulmini dalle mani, ma le somiglianze tra le due diverse versioni finiscono qui. Il personaggio interpretato da Aya Cash presenta numerose differenze con il suo alter ego dei fumetti: prima di tutto la versione apparsa nelle pagine dell'opera di Garth Ennis è un uomo, che non nasconde le sue simpatie per il nazismo, come si può capire dal nome e dalle sue urla di battaglia, lanciate in tedesco. La versione televisiva di Stormfront sarà più misteriosa, infatti non sembra avere alcun collegamento con il nazismo, invece avrà una forte antipatia per la Vought International, sentimento che la porterà a scontrarsi spesso con Homelander.

Anche la rivalità tra i due è una novità dello show, nei fumetti di The Boys infatti Homelander e Stormfront sono raramente in scena insieme, facendo parte di due diversi gruppi di supereroi. Inoltre, come risulta evidente nei numerosi trailer dedicati alla seconda stagione, nella serie di Amazon il personaggio di Aya Cash sfrutterà internet per mettersi subito in mostra e creare un gruppo di fan fedeli a lei. Per concludere vi lasciamo con la nostra recensione di The Boys 2.