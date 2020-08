The Boys: Come cambierà la relazione tra Hughie e Annie? Ne parlano i due interpreti

Come abbiamo potuto leggere nell'intervista ad Aya Cash di The Boys, la seconda stagione della serie Amazon Prime Video si prepara per sconvolgere completamente le vicende dei protagonisti. I fan inoltre sono curiosi di sapere cosa ne sarà di Hughie ed Annie, scopriamo quindi cosa hanno dire i due attori.

Jack Quaid ed Erin Moriarty hanno risposto alle domande dei giornalisti di Comicbookmovie sul rapporto tra i loro personaggi, in particolare ecco cosa ha dichiarato l'interprete di Starlight: "Credo che Hughie e Starlight sono delle persone tipiche, cresciute in una piccola cittadina o che sono sempre state tenute al sicuro dai loro genitori e che una volta lasciata la loro casa capiscono la realtà del mondo e che non ci si può sempre fidare di tutti. Penso che sia normale perdere un po' di se stessi se ci si circonda da un muro. Mi è successa la stessa cosa, passi dall'essere una persona più semplice ad una che è troppo sospettosa nei confronti degli altri. Credo che all'inizio della seconda stagione Annie è completamente distrutta e non si fida più di nessuno, va avanti in automatico e ha perso una parte di se stessa. Una parte del suo viaggio sarà ritrovare il suo carattere ma non diventare ingenua come prima".

Anche Quaid ha voluto rispondere alla domanda: "Tra i nostri due personaggi c'è sempre una tensione interessante. In qualche modo devi essere il surrogato dei telespettatori, vuoi che il tuo personaggi vada avanti, ma non troppo".

Ricordiamo che la serie sarà disponibile il prossimo 4 settembre, nel frattempo abbiamo scoperto che Jensen Ackles si è unito al cast di The Boys 2.