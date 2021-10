The Boys, come finisce il fumetto? Parliamone in attesa della Stagione 3 su Amazon

Su annuncio degli stessi attori di The Boys, sappiamo essersi concluse a settembre le riprese della nuova, attesissima terza stagione. Molte le novità e le new entry nella squadra dei super, tante da stravolgere completamente le carte in tavola. Ma quanto siamo vicini allo sconvolgente finale del fumetto?

Non sappiamo ancora quando potremo avere di nuovo sugli schermi la fortunata serie Prime. Una data di rilascio non è ancora stata annunciata e a giudicare dalle passate stagioni, i tempi di post-produzione sono sempre relativamente lunghi: solitamente parliamo di nove mesi. Nell'attesa, consigliamo di ridare uno sguardo a come si è conclusa la seconda stagione di The Boys, che non guasta mai. Dopo questo finale sanguinario, che ha però riportato in auge i ragazzi di Billy Butcher, la vita per i Sette non sarà affatto facile, sconvolta dall'entrata in scena di una nuova schiera di (popolarissimi) super.

Le tempistiche di debutto di questi nuovi personaggi di The Boys, differenti rispetto al fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, possono far pensare che gli showrunner stiano seguendo un arco temporale differente per la serie. E se il finale dei fumetti non fosse poi così distante? Forse è il caso di recuperarlo. Attenzione: spoiler. L'ultimo grande ostacolo da buttare giù per sconfiggere la Vought è ovviamente Patriota, il più potente e pericoloso fra i Sette. Nel fumetto, il personaggio intepretato da Anthony Starr corona le sue mire golpiste uccidendo il Presidente degli Stati Uniti, per poi essere ucciso a sua volta dal misterioso Black Noir.

Questi si rivela essere una copia di Patriota creata dalla Vought per fermarlo nel caso in cui il super fosse impazzito. L'ipotesi non si avvera, tanto che è Black Noir a perdere il senno assieme alla sua ragion d'essere. C'è però una grande differenza che potrebbe rovesciare, invece, le sorti dei Boys. Nel fumetto infatti, questi assumono il Composto V - la fonte dei poteri da super - come i Sette, così da batterli ad armi pari. Dopo la morte di Patriota quindi, Butcher in un delirio di follia si convince di dover massacrare i suoi stessi compagni per eliminare ogni traccia del Composto. Sarà il piccolo Hughie a ucciderlo, in un finale terribile e fratricida. E voi, che finale vorreste per la serie? Ditecelo nei commenti.