The Boys: ecco come Jack Quaid ha celebrato l'inizio delle riprese e il Carnevale

Per celebrare il primo giorno di riprese della terza stagione di The Boys e il Martedì Grasso, l'attore Jack Quaid interprete di Hughie Campbell ha condiviso una foto del passato.

Si tratta di uno scatto che viene direttamente dal set della seconda stagione di The Boys, dove l'attore appare al quanto scomposto ricoperto da decorazioni varie e qualche livido. La didascalia dell'immagine recita: "Qualcuno ha detto Mardi Gras?!?!". In risposta è intervenuto l'account Twitter della serie Amazon che ha detto ironicamente: "Hughie è pronto per un drink". Sony Pictures Television, una delle società di produzione dello show vincitore del Critics Choice Super Award, ha scherzosamente aggiunto al thread di Twitter: "Hughie non ha perso un briciolo di spirito festivo neanche DOPO essere stato pestato in un negozio di feste?".

La foto di Quaid è apparentemente un'istantanea da un monitor sul set del secondo episodio della seconda stagione di The Boys. L'immagine mostra Hughie che si schianta contro una serie di costumi, e che resta avvolto in un boa e perline del Mardi Gras.

Durante l'episodio in questione, Kimiko trova Kenji, scomparso da tempo, in un negozio di costumi. Sebbene Hughie cerchi di dissuadere Butcher dallo sparare al fratello di Kimiko, il personaggio interpretato da Karl Urban ci prova comunque. Hughie spinge via la pistola in tempo ma un proiettile rimbalza su un bancone di vetro. Kenji, allarmato da colpi di arma da fuoco improvvisi, usa la sua telecinesi per gettare i ragazzi negli scaffali dei vestiti.

In attesa dei nuovi episodi, date uno sguardo a ciò che sappiamo della trama della terza stagione di The Boys.