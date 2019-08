The Boys: come il Me Too ha influenzato la storyline di Starlight

Quando si adatta un'opera è inevitabile apporre alcune modifiche rispetto al prodotto originale e The boys non sfugge a questa pratica. Tra i vari cambiamenti inseriti nella serie tv distribuita su Prime Video, ci sono anche alcuni elementi dell'arco narrativo di Starlight (Erin Moriarty),che sono stati influenzati dal movimento #MeToo.

Nei fumetti, Starlight, da poco entrata a far parte dei Seven, subisce una violenza sessuale da parte di Homelander, A Train, e Black Noir. Si tratta di una scena forte che gli autori sono stati indecisi se inserire o meno.

Alla fine, però, si è deciso di mantenere qualcosa di simile anche all'interno della serie. Il merito è di alcune scrittrici dello staff di autori di The Boys. Queste ultime hanno convinto lo showrunner Eric Kripke affermando che "queste violenze sono situazioni reali, che accadono davvero alle donne. Pensiamo sia importante parlarne".

A questo punto è stata inserita la sottotrama tra Starlight e The Deep (Chace Crawford), in un modo meno crudo rispetto al fumetto. Inizialmente si volevano mostrare le difficoltà di un'attrice in un ambiente caratterizzato da mascolinità tossica, volendo richiamare quel che succede a Hollywood. Quando è emerso il caso Harvey Weinstein e tutte le accuse di molestie sessuali mosse contro di lui, è arrivato un cambiamento ulteriore.

"All'inizio Starlight avrebbe dovuto confrontarsi con questo assalto e in seguito non avrebbe avuto altra scelta che affrontare The Deep direttamente", ha dichiarato Kripke e la spiegazione è che "ci trovavamo in una società dove le donne non venivano credute quando decidevano di parlare". Ma il movimento #MeToo ha sconvolto le carte in tavola e il team creativo si è reso conto che stava avvenendo un cambiamento nella nostra società.

"All'improvviso si poteva parlare e si poteva fermare anche un potente figlio di p*****a". E così è avvenuto in The Boys, dove Starlight ha parlato in pubblico di quello che le è successo, riflettendo dunque quello che sta capitando in questi anni.



Al netto dei cambiamenti rispetto all'opera di Garth Ennis, la serie ci ha convinto, come potete leggere nella recensione di The Boys. E voi l'avete apprezzata? State già facendo ipotesi sulla seconda stagione?