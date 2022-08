The Boys, il Compound V si trasforma in una vera bevanda energetica!

Siete pronti per bere il Compound V, la sostanza utilizzata dalla Vought per creare supereroi nella serie Amazon Prime, The Boys? GFuel ha realizzato una bevanda energetica chiamata Compound V, proprio in collaborazione con lo show di Eric Kripke basato sui fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.

Non proseguite nella lettura della news se non volete incorrere in qualche spoiler su The Boys 4. Sul nostro sito trovate la recensione di The Boys 3, che ha rinsaldato il successo dello show.



All'interno della narrazione di The Boys è stato svelato che i supereroi non nascono già con i superpoteri ma vengono creati attraverso una sostanza chiamata Compound V, un siero blu che può essere bevuto anche da chi è già dotato di superpoteri e fungere da stimolante.

Nella terza stagione alcuni personaggi assumono una versione temporanea e verde chiamata Temp V.



Ora i fan possono gustarsi una bevanda energetica creata ad hoc per la serie tv da GFuel. A pubblicizzare la bevanda ci ha pensato Sony con un post sui social nei quali si vedono Homelander e Starlight protagonisti del packaging dell'energy drink.



Il piano marketing è stato pensato in maniera molto intelligente, associando la bevanda energetica alla narrazione di The Boys, come se fosse davvero Vought International a produrla.

Nel frattempo su Everyeye potete scoprire la prima foto di Karl Urban dal set di The Boys 4, in attesa di vedere i nuovi episodi.