The Boys conferma il ritorno di 2 star di Gen V: di chi si tratta?

Nelle scorse settimane si era già ipotizzato che alcuni personaggi di Gen V potevano apparire in The Boys, ma adesso, soprattutto alla luce del finale di stagione dello spin-off in live-action che ha collegato direttamente i due show in streaming su Prime Video, è arrivata la conferma che almeno due personaggi di Gen V torneranno nella Stagione 4.

Cate Dunlap e Sam Riordan torneranno sicuramente nell'universo di The Boys. Anche se il loro ritorno non è mai stato messo in discussione, un nuovo video condiviso sulle piattaforme di social media di Vought International, i canali di marketing virale di The Boys, ha confermato che il duo "tornerà".

Il video stesso sembra essere il notiziario che Patriota (Antony Starr) guarda nei momenti finali della prima stagione di Gen V, e che afferma erroneamente che sarebbero stati Cate e Sam a salvare il campus della Godolkin University dall'attacco di Marie, Emma, Andre e Jordan.

Non è chiaro se Sam e Cate torneranno nella seconda stagione di Gen V o nella quarta stagione di The Boys. In ogni caso, la quarta stagione della serie riprenderà pochi istanti dopo il finale di Gen V, come confermato dall'autore e produttore Eric Kripke.

"Nella nostra mente, si svolge solo un paio di giorni dopo qualsiasi evento di Gen V", ha rivelato Kripke a proposito della linea temporale della quarta stagione di The Boys. "Cerchiamo di mantenere la linea temporale super semplice, perché tutte quelle cose che si ripiegano su se stesse che penso che altri universi a fumetti si trovino a dover mostrare sono semplicemente sconcertanti per me come spettatore. Quindi è tutto molto più semplice. C'è la terza stagione di The Boys, poi c'è Gen V e poi c'è la quarta stagione di The Boys. E poi, dopo di essa, ci sarà la stagione 2 di Gen V. È più simile ai vagoni di un treno che a un piatto di spaghetti".

Prime Video ha confermato che The Boys 4 arriverà in streaming nel 2024 dopo essere stata sospesa a causa degli scioperi ormai entrambi conclusi ufficialmente.