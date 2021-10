The Boys, le connessioni tra i Supe dello show e quelli della Marvel

The Boys è uno dei più grandi successi di Amazon Prime Video che segue il fumetto da cui prende il nome. In questo universo alternativo in cui i supereroi non sono poi così eroici, abbiamo notato alcune connessioni tra i Supe dello show e quelli della Marvel.

L'uomo invisibile, Translucent (Alex Hassel), condivide i poteri con Sue Richards, meglio conosciuta come la Donna Invisibile dei Fantastici Quattro. Questo è il punto in cui si fermano le somiglianze. Sue può evocare campi di forza mentale per la difesa e l'offesa. D'altra parte, Translucent ha una pelle simile al diamante e alcune altre abilità.



A-Train (Jessie Usher) corre a super velocità, che è uno dei superpoteri più comuni nel mondo dei supereroi. Per quanto riguarda la Marvel, il miglior parallelo sarebbe Quicksilver o Speed Demon. Un'altra similitudine possiamo notarla negli occhiali e l'estetica simile a Falcon degli Avengers.



Starlight (Erin Moriarty) potrebbe essere considerata uno dei Super più potenti che vediamo in The Boys. Il suo superpotere le consente di controllare la luce pura e usarla come arma, sparando raggi dai suoi occhi e dalle mani. Assomiglia molto a Dazzler, il cui vero nome è Alison Blair, della Marvel. Tuttavia, a differenza di Starlight, Dazzler ha bisogno del suono per usare i suoi poteri perché converte le vibrazioni in luce.



Abisso (Chace Crawford) è una parodia di Namor, alter ego di Namor McKenzie, che può respirare sott'acqua e conversare con le creature marine.



Black Noir (Nathan Mitchell) assomiglia a Black Panther della Marvel, ma i suoi poteri e la sua personalità sono più vicini a Nottolone (Nighthawk), in particolare alla versione Squadron Supreme del personaggio.



Patriota (Antony Starr) è il leader dei Sette ed è il Capitan America di questo universo. Ha molte più abilità come il volo, la visione a raggi X e la super velocità. Ma a differenza del buon vecchio Cap, Patriota usa i suoi poteri per fare del male e per ottenere ciò che vuole. Maeve potremmo paragonarla a Valkyrie, asgardiana come Thor.



Facendo il suo debutto nella seconda stagione, Stormfront (Aya Cash) ha poteri simili a Tempesta per gli X-Men della Marvel. Tuttavia, lo spettacolo le dà alcuni poteri in più come la super forza e la velocità. La sua controparte dei fumetti può anche controllare il tempo.



Avete trovato altre similitudini tra i due universi? Fatecelo sapere nei commenti!



Nella terza stagione di The Boys vedremo due nuovi Supe all'opera e se volete rispolverare la memoria approfittate del nostro approfondimento su come finisce la seconda stagione di The Boys.