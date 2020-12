The Boys, continua il countdown verso il 2021 con un nuovo video

Con la promessa di un regalo al giorno fino alla fine di questo terribile periodo noto a tutti come 2020, si torna ancora una volta agli amatissimi The Boys di Amazon Prime Video per il loro C*ntdown to 2021, iniziato 12 giorni fa e che finirà ovviamente il 31 dicembre, quando calerà il sipario su questo anno infausto.

Le celebrazioni sono iniziate con uno sguardo al dietro le quinte della sequenza della balena impalata dal motoscafo, e poi da lì è tutto decollato. Si è passati da un'occhiata BTS alla scena in tribunale con la Vought e poi a una veloce lezione di giapponese direttamente dal set, arrivando a uno sguardo a un pene finto di 3 metri a riposo, alcuni adesivi illustrati e i saluti natalizi dei Seven e dei Ragazzi. Dunque, cosa ci regalano adesso?



Per oggi c'è un'altra sorpresa in stile blooper, per gentile concessione dell'esperto di munizioni e comunicazioni dei The Boys, Frenchie (Tomer Capon), e della sua ex-amante e partner in crime, Cherie. Cosa vi aspetta nella clip? Beh, non vi resta che scoprirlo in prima persona facendo play nel video in calce alla notizia.



