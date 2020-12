The Boys, continua il C*ntdown al 2021: fan art e un video con Antony Starr

Va avanti il countdown al 2021 della serie di Amazon Prime Video: dopo le foto splatter di The Boys scopriamo quali sono i due nuovi post condivisi dall'account social dell'opera ispirata ai fumetti di Garth Ennis.

Manca ormai pochissimo all'arrivo del nuovo anno e i fan di The Boys aspettano con ansia il "C*ntdown" che l'account social della serie di Amazon Prime sta condividendo su Instagram. Dopo aver visto delle immagini scattate nel dietro le quinte dello show, in calce alla notizia trovate altri due post presi dall'account ufficiale di Instagram. Il primo ci mostra un video con protagonista Antony Starr: l'interprete di Homelander sembra avere qualche difficoltà a bere del latte, come potete vedere dalle varie riprese di una delle scene più famose dello show.

Il secondo post invece è dedicato alle numerose fan art incentrate sui personaggi di The Boys, sono infatti diversi gli appassionati che hanno voluto ricreare Billy Butcher, Hughie, Annie e gli altri protagonisti dell'opera presente nel catalogo di Amazon Prime Video.

Rimaniamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in più riguardo la terza stagione di The Boys, che ci mostrerà la continuazione della lotta dei protagonisti contro i supereroi guidati da Homelander, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista ad Erik Kripke su The Boys 3.