The Boys, cosa ha fatto Billy Butcher tra le stagioni 1 e 2? La rivela un cortometraggio

Continua su Amazon Prime Video la seconda stagione di The Boys, di cui è stato pubblicato il quarto episodio. Come aveva promesso lo showrunner Eric Kripke, inoltre, è arrivato anche un cortometraggio che mostra la storia di Billy Butcher (Karl Urban) a cavallo tra la prima e la seconda stagione dello show.

Il corto, della durata di poco più di cinque minuti e visibile anche in calce alla notizia, è intitolato appunto Butcher: A Short Film. Parte dal punto in cui si vede il personaggio di Karl Urban all'inizio dell'episodio 2x02 di The Boys, e per circa un minuto prosegue esattamente come nella serie, per poi prendere una piega diversa.

"Sarà una cosa piuttosto essenziale, perché avevamo un'intera trama nell'episodio 2" aveva anticipato Kripke a Collider. "Non è certo uno spoiler dire che all'inizio della seconda stagione Butcher è disperso e poi fa il suo ritorno, e nell'episodio 2 originariamente avevamo girato qualcosa che spiegava dove era andato davvero e quali esperienze aveva fatto. Ma ha finito per non adattarsi bene all'episodio, perché rendeva la storia di Butcher molto meno misteriosa e intrigante e rallentava un po' il ritmo."

Da qui, secondo lo showrunner, l'idea di un cortometraggio. "Abbiamo queste scene e [...] le metteremo insieme e le pubblicheremo" aveva anticipato. "Funzionerà come un pezzo di accompagnamento allo show."

