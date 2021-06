The Boys, su cosa si concentrerà la satira della stagione 3? Risponde Erik Kripke

Le prime due stagioni di The Boys ci hanno spinto ben oltre i limiti del politically correct e Erik Kripke è pronto ad assicurare che la terza stagione saprà ancora fare di meglio, facendo satira su alcune delle questioni politiche più spinose degli ultimi anni.

"Siamo stati sicuramente uno spettacolo politico e satirico. Siamo davvero interessati ad esplorare sia la storia recente della Vought, la multinazionale dello show, ma anche la storia recente degli Stati Uniti", ha detto Kripke a Deadline. "Ci siamo davvero interessati ai miti che ci raccontiamo, alle storie che ci aiutano a credere che siamo nel giusto, esplorando davvero l'America stessa come un mito".

Secondo lo showrunner l'aggiunta di Soldier Boy a The Boys 3 permetterà di affrontare al meglio come le dinamiche del passato possano avere una notevole influenza sul presente: "Un grande elemento dei fumetti in realtà sono i flashback della seconda guerra mondiale e del Vietnam", ha detto Kripke. "Mi è sempre piaciuto molto perché hai modo di scoprire come il fenomeno dei supereroi non ha influenzato solo il presente, ma anche parti del passato. E così abbiamo questo personaggio, Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles, e è in circolazione dalla seconda guerra mondiale ed è stato il primo supereroe Vought. Attraverso di lui e attraverso la sua storia, siamo in grado di esplorare gran parte della storia del paese, davvero".

E mentre Kripke stuzzica i fan per l'arrivo di Herogasm, sottolinea come ormai negli Stati Uniti attuali, la politica sia una delle più grandi minacce, in grado di mettere tutti contro tutti: "Direi che nelle stagioni precedenti l'uomo nero di cui avere paura erano 'quei terroristi stanno venendo a prenderti'. Ora questa cosa è po' come fosse stata assimilata e c'è un nemico molto più minaccioso. Stavolta 'il tuo vicino sta venendo a prenderti'. E questo è ancora più spaventoso per me, la politica ci sta mettendo l'uno contro l'altro. Quindi, vogliamo esplorare cosa significa essere in America, davvero".