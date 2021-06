The Boys, cosa ha ispirato Stormfront? Risponde Aya Cash

Uno dei personaggi più apprezzati della seconda stagione di The Boys e sebbene questa supercriminale nazista, la prima creata da Hitler, esista anche nei fumetti di Garth Ennis, Aya Cash ha dovuto lavorare molto per poter entrare al meglio nella parte.

Come rivelato dalla stessa attrice in un'intervista rilasciata di recente a The Wrap infatti, non è stato facile portare sul piccolo schermo questa nazista brillante e coinvolgente, nonché esperta di social media: "Il mio agente era tipo: 'Questo è un personaggio molto complicato, e non so se tu possa sentirti a tuo agio in questo ruolo'. Era davvero preoccupato".

Aya Cash che è stata scelta per il ruolo di Stormfront ancor prima della messa in onda di The Boys 1 ha poi aggiunto: "Tutto questo non mi ha impedito di essere interessata al ruolo, volevo solo assicurarmi che sarebbe stato gestito in modo responsabile. Nel corso dell'audizione ho chiesto qualche minuto per parlare del personaggio, per capire come volevano gestirlo. Ci stavamo facendo un'audizione a vicenda insomma".

Naturalmente Stormfront non è il classico nazista che tutti immaginano ma sa sfruttare tutti i mezzi di comunicazione possibile per la sua propaganda, compresi quelli più moderni: "Io e Eric abbiamo così parlato del modo in cui rendere attuale Stormfront ed è stato facile pensare a queste star dei social media, influencer di Instagram e Tik Tok che creano ogni giorno una marea di contenuti non sempre corretti".

La Cash che con tutta probabilità non tornerà in The Boys 3, non ha sicuramente apprezzato il modo di fare di Stormfront: "Fa delle cose disgustose che sicuramente io non farei ma, ogni volta che provavo ribrezzo cercavo di rimettermi in riga, prendendo spunto magari da personaggi senza scrupoli come Steve Bannon. Potrebbe dire cose che sembrano sensate in determinati contesti, ma è solo uno strumento utile per la sua propaganda, e la sua fine è una giusta punizione".

Voi cosa ne pensate di questo personaggio? Vi è piaciuta l'interpretazione di Aya Cash? Diteci la vostra nei commenti!