The Boys: cosa possiamo aspettarci dalla seconda stagione?

Dopo una prima stagione da urlo e il rinnovo anticipato da parte di Amazon, The Boys tornerà prossimamente sui nostri schermi con una seconda stagione. Ma cosa possiamo aspettarci dai nuovi episodi? E quando potremo vederli? E il trailer? E il cast? È il sito DigitalSpy a porsi le domande, e a tentare di trovarvi risposta.

Quando?

Le riprese della seconda stagione di The Boys sembrerebbero già iniziate in quel di Toronto, per questo secondo il sito, potremmo aspettarci un trailer anche prima della fine dell'anno, mentre se facciamo fede al periodo scelto per l'uscita della prima stagione, i nuovi episodi potrebbero arrivare su Amazon Prime Video anche per l'estate 2020.

Chi?

Secondo DigitalSpy, oltre ai personaggi che abbiamo lasciato in vita e in attesa di scoprire le proprie sorti, non è da escludere un ritorno (in un qualche modo) per coloro che ci hanno abbandonati in corso d'opera. L'unico nuovo personaggio/attore di cui sappiamo qualcosa al momento è la rossa Anya Cash (Fosse/Verdon), che interpreterà una versione gender-swapped di Stormfront, reincarnazione di un Dio vichingo, intollerante e crudele, che abbraccia la filosofia nazista.

Cosa?

Il finale della prima stagione ci ha lasciato con un cliffhanger coi fiocchi: la moglie di Billy (Karl Urban), Becca (Shantel VanSanten), non è realmente morta, come tutti credevano. Anzi, sembra passarsela anche relativamente bene nella sua nuova dimora con... Suo figlio. Nel giardino dell'attuale casa di Becca, un biondo ragazzino viene approcciato da Homelander (Anthony Starr), che gli confessa di essere suo padre. Il tutto davanti a uno sbigottito Billy. Un finale che, in realtà, diverge in parte dai fumetti, poiché nella versione cartacea il ragazzo va subito incontro alla sua fine.

Stando anche a quanto dichiarato dallo showrunner e sceneggiatore della serie, Eric Kripke, in un'intervista con Entertainment Weekly "Hai questo personaggio che è per metà umano, e per metà un mostro; per metà la persona che Butcher ama di più al mondo, e per metà la persona che Butcher odia di più al mondo. Era un'opportunità troppo ghiotta per farlo fuori fin da subito".

È difficile dunque prevedere come si svolgerà adesso la storyline riguardante i tre (+1).

Sul fronte dei Seven, invece, i supereroi verranno sicuramente in contatto con le forze militari, mentre è facile che in città arrivino nuovi difensori mascherati. DigitalSpy è pronto a scommettere su Tech-Knight, una sorta di Batman ninfomane che potrebbe rivelarsi il personaggio perfetto da inserire nel contesto degli abusi sessuali già esplorato nei precedenti episodi.

Inoltre, c'è sempre l'interrogativo che riguarda Teddy Sitwell, il figlio di Madelyn (Elisabeth Shue) esploso(?) assieme all'abitazione. Si sarà o sarà stato in un qualche modo salvato?

Non ci resta che aspettare e vedere con i nostri occhi cosa accadrà nella seconda stagione di The Boys.