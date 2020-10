The Boys, cosa succede se Homelander incontra gli Avengers? Scopriamolo insieme

Supponiamo che Homelander si trovi faccia a faccia con gli Avangers, cosa potrebbe accadere? Per scoprirlo ci basterà guardare un geniale video pubblicato su Reddit in cui un utente mostra le conseguenze di questo clamoroso incontro tra la star della serie Amazon The Boys i supereroi del MCU.

Sfruttando le immagini dell'episodio conclusivo in cui Homelander uccide con la vista laser chiunque si trovi davanti, preso dalla sua furia omicida, e una clip di Avengers: Age of Ultron in cui i Vendicatori sono riuniti a casa di Occhio di Falco nel Midwest, è stato creato un incredibile cross-over tra questi due mondi totalmente differenti.

Homelander rapidamente riesce a vaporizzare tutti i suoi pseudo-nemici, e una volta giunto fuori dall'abitazione con il volto cosparso di sangue, si trova faccia a faccia con Thanos, il titano viola che tanto ha fatto penare gli Avengers. Voi cosa ne pensate di questo incredibile video? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto vi ricordiamo che Kripke è già al lavoro sulla terza stagione di The Boys che vedrà tra i suoi protagonisti Soldier Boy, il supereroe interpretato dalla star di Supernatural Jensen Ackles. Questa parodia di Captain America si troverà a fare i conti proprio con il personaggio interpretato da Antony Starr. Ne vedremo sicuramente delle belle.