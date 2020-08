The Boys: Cosa è successo alla moglie di Billy Butcher nel fumetto?

Le puntate inedite della serie con Karl Urban e Antony Starr sono ormai imminenti: mentre aspettiamo, vi segnaliamo l'ultimo trailer dedicato a The Boys 2, inoltre scopriamo qualcosa di più sul personaggio della moglie di Billy Butcher e sulla sua storia.

Nella prima stagione dello show abbiamo scoperto che Becca Butcher era scomparsa dopo aver partorito il figlio di Homelander, mentre il personaggio interpretato da Karl Urban credeva che fosse morta a causa del difficile parto. Nel decimo volume del fumetto scritto da Garth Ennis e disegnato da Darick Robertson invece la vicenda si svolge in modo diverso. Becca viene infatti violentata da Homelander e poco tempo dopo, Billy si sveglia di soprassalto nella notte a causa dei violenti gemiti della moglie, che non riesce a respirare. Dopo aver acceso la luce, il protagonista del fumetto vede un bambino in grado di volare con il cordone ombelicale ancora attaccato alla madre che decide di uccidere, usando una lampada che trova lì vicino.

In calce alla notizia è presente un'immagine che ci mostra uno dei momenti più cruenti della saga dei fumetti. La seconda stagione dello show farà il suo debutto il prossimo 4 settembre, nel frattempo vi lasciamo con i poster promozionali dedicati a The Boys 2.