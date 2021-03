The Boys, cosa vedere in attesa della Stagione 3: le serie supereroistiche più pazze

La popolarità della serie TV Amazon Prime Video di The Boys non ha fatto che incentivare il pubblico a desiderare sempre di più serie supereroistiche nelle quali i tanto leggendari eroi senza macchia e paura subissero un ribaltamento della situazione, per presentarsi più simili a noi, mostrando contraddizioni e follie tipiche della razza umana.

Abbiamo visto come Lizze Broadway e Jaz Sinclair siano le prime due scelte del cast per il nuovo spin-off di The Boys, serie molto attesa e che permetterà di esplorare ancora di più il pazzo mondo ideato da Garth Ennis e adattato per la televisione da Eric Kripke. Oggi, invece, vogliamo consigliarvi alcune serie da recuperare se avete amato The Boys, che potrebbero fare al caso vostro. Iniziamo.

Misfits

Un gruppo di ragazzi problematici. Uno strano temporale dona loro dei poteri che non sanno gestire. Cosa potrebbe andare storto? Beh, parecchio. Misfits è una delle prime serie che ha voluto mostrare un lato diverso dei "supereroi", nel quale comprendere come grandi potenzialità finite nelle mani sbagliate possano creare davvero molti guai. Saranno in grado di essere dei veri eroi?

The Punisher

Il potenziale per una serie davvero anticonvenzionale a tema "supereroi" era da subito comprensibile dopo l'annuncio di uno show interamente dedicato al personaggio di Frank Castle a.k.a. The Punisher (interpretato da Jon Bernthal), fascinoso anti-eroe intenzionato a sbarazzarsi del crimine a modo suo. Da vedere assolutamente.

Preacher

Chiudiamo con uno show che, come The Boys, è partito da una serie a fumetti Garth Ennis, ovvero Preacher. Jesse Custer (Dominic Cooper), un predicatore di una caratura morale non eccelsa, dopo aver ottenuto lo straordinario potere di comandare gli altri, si lancia in un viaggio alla ricerca di Dio, letteralmente, insieme alla sua ex-ragazza e a un vampiro irlandese. Le avventure colme di momenti di follia e totalmente fuori di testa garantiscono un intrattenimento di livello incredibile. Davvero consigliata, a tutti gli amanti di The Boys.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo tutte le ultime novità sulla produzione della terza stagione di The Boys, la palla passa a voi: conoscevate queste serie che vi abbiamo consigliato se vi piace The Boys? Le avete viste? Avete altri consigli? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!