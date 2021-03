The Boys è sempre più nella cultura pop: Jack Quaid diventa la risposta in un quiz!

Per molti personaggi famosi essere menzionati in un quiz popolare come Jeopardy! è un onore: una domanda sulla loro vita o sulla carriera rappresenta la conferma di essere entrati nell'immaginario collettivo. Grazie alle due stagioni di The Boys, Jack Quaid si è guadagnato abbastanza notorietà da essere diventato una "risposta esatta".

Durante uno degli ultimi episodi di Jeopardy!, infatti, una categoria di uno dei round del quiz era intitolata semplicemente "Boys", e l'indizio da 1600 dollari recitava: "Il figlio degli attori Dennis e Meg, combatte i supereroi cattivi in tv, The Boys". La risposta giusta, prontamente indovinata dalla concorrente, era "Chi è Jack Quaid".

La cosa non è passata inosservata allo stesso Jack Quaid, che ha recentemente condiviso una foto dal set della stagione 3 di The Boys. L'attore, che nello show interpreta Hughie Campbell, ha condiviso il filmato sul suo profilo Twitter, commentando: "Avrei anche accettato come risposta: un gigantesco tubo galleggiante dalle braccia flosce, ma ehi, ne sono onorato!"

La clip è visibile anche in calce alla notizia. I nuovi episodi di The Boys sono attualmente in fase di produzione, e nella nuova stagione dovremmo scoprire il destino di Black Noir in The Boys 3. Non è ancora stata ufficializzata, però, la data di uscita della terza stagione su Amazon Prime Video. Sembra probabile, in ogni caso, che si dovrà aspettare ancora un anno.